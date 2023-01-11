Об этом информирует в Медиацентре начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .

"В области около 4700 разрушенных или поврежденных домов и зданий. На этот момент уже полностью восстановлено 1389 объектов. В первую очередь это восстановление объектов социальной и критической инфраструктуры. У нас 127 образовательных учреждений в области повреждены или разрушены", - рассказал Живицкий.

Глава ОВА пишет, что количество разрушенных и поврежденных объектов растет. После полной деоккупации Сумщины в апреле было 1800 таких зданий, а сейчас уже 4700.

"То есть уже 9 месяцев здесь нет присутствия российских военных, нет боевых действий на территории области, но из-за обстрелов с территории РФ разрушения почти утроились", - добавил Живицкий.

Кроме того, в течение нескольких месяцев в Сумской области был только один день без вражеских обстрелов.

"Количество и плотность обстрелов увеличились. На прошлой неделе у нас был один-единственный день за последние несколько месяцев, который был без обстрелов. А так ежедневно у нас происходит от нескольких десятков до нескольких сотен приходов по территории области. За последнее время, к счастью, не было погибших", - сказал глава Сумской областной военной администрации.

Рашисты лупят с территории России по приграничным населенным пунктам, на расстоянии 10 километров.

"Люди уже знают, как себя вести, как звучат выходы, приходы, сколько секунд будет лететь снаряд. Они знают, что надо прятаться в укрытия, подвалы, погреба. Но, когда около месяца назад были обстрелы на более глубокое расстояние от границы - 20 километров - к сожалению, были погибшие. Практически ежедневно есть попадания в жилые дома", - подчеркнул Живицкий.

Днем 10 января российские захватчики в очередной раз обстреливали пограничье Черниговской и Сумской областей. Информация о пострадавших не поступала.

За день 10 января российские террористы нанесли 33 удара по территории Сумской области.