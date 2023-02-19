После освобождения Мелитополя можно начинать деоккупацию Крыма - сержант ВСУ Костинский
Сержант ВСУ Сергей Костинский убежден, что успешное наступление украинской армии может перерасти в начало военной деоккупации Крыма
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Нужно смотреть на деоккупацию Крыма объективно. Все будет зависеть от нашего наступления этой весной. А точнее от его успеваемости. Если Вооруженные силы Украины смогут успешно продвигаться в направлении Мелитополя и освободить город, то тогда уже можно говорить о деоккупации Крыма. Я искренне верю, что в этом году это может произойти, и я вернусь в свой родной Крым. Однако все будет зависеть, как пойдет наступление и как мы к нему подготовимся", - отметил Костинский.
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