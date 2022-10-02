После освобождения Лимана начнется деоккупация Луганской области, – Гайдай

Об этом Гайдай сказал в эфире телемарафона.

По словам главы Луганской ОВА, каким образом и с какого направления будет происходить деоккупация – это вопрос к военным.

"После того, как Лиман оставят (если смогут и если успеют) оккупанты, после Лимана и будет начинаться деоккупация Луганской области. Мы все этого ждем, мы подготовились", - сказал Сергей Гайдай.

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