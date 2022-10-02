После освобождения Лимана начнется деоккупация Луганской области, – Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана Донецкой области
Об этом Гайдай сказал в эфире телемарафона.
По словам главы Луганской ОВА, каким образом и с какого направления будет происходить деоккупация – это вопрос к военным.
"После того, как Лиман оставят (если смогут и если успеют) оккупанты, после Лимана и будет начинаться деоккупация Луганской области. Мы все этого ждем, мы подготовились", - сказал Сергей Гайдай.
- 1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана.
- Позже украинские военные показали, как подняли флаг Украины на въезде в Лиман.
- В Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ вошли в Лиман.
- После этого министерство обороны России признало, что российские оккупанты отступили из Лимана.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в поражении России в Лимане Донецкой области командующего центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина.
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