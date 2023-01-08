Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Россияне пытаются удержать Кременную всеми силами. Поскольку после освобождения Кременной ВСУ могут полностью разбить российские войска под Бахмутом. Кременная хоть и не так часто звучит в информационном поле, как Бахмут, однако для нас ее освобождение является мотивацией, а для россиян демотивацией" , – рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что российская армия продолжает нести колоссальные потери на поле боя.

"У россиян вообще никаких побед нет на поле боя. Они радуются, когда могут продвинуться на несколько метров. У них очень огромные потери. Мобилизированные россияне боятся своих же. Боятся, что их будут расстреливать, если они не пойдут вперед или будут убегать" , – добавил он.

29 декабря 2022 года Генштаб сообщил, что в течение недели Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 2,5 км в направлении Кременной, а россияне готовят плацдарм для отступления возле Луганска.

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