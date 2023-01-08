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После освобождения Кременной ВСУ могут полностью уничтожить российскую группировку под Бахмутом, - Гайдай

8 января, 2023 воскресенье
10:39
война с Россией

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай убежден, что освобождение Кременной поможет полностью уничтожить российскую группировку под Бахмутом

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Россияне пытаются удержать Кременную всеми силами. Поскольку после освобождения Кременной ВСУ могут полностью разбить российские войска под Бахмутом. Кременная хоть и не так часто звучит в информационном поле, как Бахмут, однако для нас ее освобождение является мотивацией, а для россиян демотивацией" , – рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что российская армия продолжает нести колоссальные потери на поле боя.

"У россиян вообще никаких побед нет на поле боя. Они радуются, когда могут продвинуться на несколько метров. У них очень огромные потери. Мобилизированные россияне боятся своих же. Боятся, что их будут расстреливать, если они не пойдут вперед или будут убегать" , – добавил он.

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Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
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