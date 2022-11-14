После освобождения Херсона оккупанты перестали обстреливать Николаев, – Сенкевич
После 11 ноября взрывы раздавались в окрестностях Николаева, но сам город не обстреливали, потому что оккупанты перебросили ракетные комплексы на левый берег
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в Медиацентре Украина.
Нас обстреливали последний раз три дня назад. И, вы знаете, это был тот случай, когда пятиэтажка обрушилась на все пять этажей, и 7 человек погибли. С тех пор мы слышим взрывы на окраинах города, но собственно в самом городе этих взрывов нет. И это связано с тем, что нас обстреливали из-под Херсона из ракетных комплексов С-300. Я так понимаю, что они перебросили их на левый берег и там разворачивают новую оборону и новые места для нападения. Потому пока у нас тихо. Не думаю, что всегда будет так тихо, но надеюсь дольше", – рассказал Александр Сенкевич.
- В ночь на 11 ноября российские военные обстреляли пятиэтажку в Николаеве, семь человек погибли.
- 11 ноября стало официально известно, что вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена от российских оккупантов.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что благодаря освобождению Херсона за 15 дней в Николаеве могут возобновить водоснабжение.
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