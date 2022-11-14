Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в Медиацентре Украина.

Нас обстреливали последний раз три дня назад. И, вы знаете, это был тот случай, когда пятиэтажка обрушилась на все пять этажей, и 7 человек погибли. С тех пор мы слышим взрывы на окраинах города, но собственно в самом городе этих взрывов нет. И это связано с тем, что нас обстреливали из-под Херсона из ракетных комплексов С-300. Я так понимаю, что они перебросили их на левый берег и там разворачивают новую оборону и новые места для нападения. Потому пока у нас тихо. Не думаю, что всегда будет так тихо, но надеюсь дольше", – рассказал Александр Сенкевич.

В ночь на 11 ноября российские военные обстреляли пятиэтажку в Николаеве, семь человек погибли.

11 ноября стало официально известно, что вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена от российских оккупантов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что благодаря освобождению Херсона за 15 дней в Николаеве могут возобновить водоснабжение.

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