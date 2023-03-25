После ордера на арест Путина РФ дала сигнал о возможном возвращении детей на системной основе, - Лубинец
После объявления ордера на арест Путина, украинские власти получили от россиян сигналы, что РФ может начать возвращать украинских детей на системной основе
Об этом в телемарафоне сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Я не могу сказать публично много деталей. Но скажу как человек, непосредственно принимающий в этом участие: после того, как был выдан ордер на арест (Путина и Львовской-Беловой, – ред.), у нас появились сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе", - сказал Лубинец, отвечая на вопрос, ордер Международного уголовного суда по аресту Путина облегчит процесс возвращения украинских детей.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
- По данным СМИ, Кремль оказался не готов к выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и не понимает, как обезопасить его во время заграничных путешествий.
- 23 марта в Международном уголовном суде (МКС) выразили сожаление по поводу угроз в адрес учреждения из-за ордера на арест Путина.
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