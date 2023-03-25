Об этом в телемарафоне сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я не могу сказать публично много деталей. Но скажу как человек, непосредственно принимающий в этом участие: после того, как был выдан ордер на арест (Путина и Львовской-Беловой, – ред.), у нас появились сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе", - сказал Лубинец, отвечая на вопрос, ордер Международного уголовного суда по аресту Путина облегчит процесс возвращения украинских детей.