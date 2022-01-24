После "Омикрона" заболеваемость COVID-19 в Европе может пойти на убыль, - ВОЗ

Об этом пишет AFP .



"Штамм "Омикрон" перевел пандемию COVID-19 на новую фазу и может покончить с ней в Европе", - отметил Ганс Клюге.



По его словам, возможно, что регион приближается к своеобразному эндшпилю (конечной стадии) пандемии.



"В течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет, будь то благодаря вакцинации или потому, что люди имеют иммунитет из-за пережитой инфекции, а также из-за снижения сезонности. Мы ожидаем, что наступит период покоя, прежде чем болезнь COVID-19 вернется к концу года , но не обязательно, что пандемия вернется", - добавил директор представительства ВОЗ в Европе.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили , что новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными.

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