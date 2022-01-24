После "Омикрона" заболеваемость COVID-19 в Европе может пойти на убыль, - ВОЗ
Директор европейского представительства ВОЗ Ганс Клюге заявил, что заболеваемость коронавирусом в Европе может снизиться в течение ближайших недель или месяцев
Об этом пишет AFP .
"Штамм "Омикрон" перевел пандемию COVID-19 на новую фазу и может покончить с ней в Европе", - отметил Ганс Клюге.
По его словам, возможно, что регион приближается к своеобразному эндшпилю (конечной стадии) пандемии.
"В течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет, будь то благодаря вакцинации или потому, что люди имеют иммунитет из-за пережитой инфекции, а также из-за снижения сезонности. Мы ожидаем, что наступит период покоя, прежде чем болезнь COVID-19 вернется к концу года , но не обязательно, что пандемия вернется", - добавил директор представительства ВОЗ в Европе.
- Напомним, ранее в ВОЗ заявили , что новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.12
Покупка 28.12Продажа 28.4
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.24
- Актуальное
- Важное