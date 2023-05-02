После окончания войны украинцы должны будут сдать имеющееся у них оружие или поменять на разрешенное, - Клименко
После окончания военного положения украинцы будут обязаны сдать имеющееся у них оружие, продать его или переработать на разрешенное
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Он отметил, что после завершения военного положения оружие перейдет в собственность государства. Так будет определен определенный срок, в течение которого украинцы должны будут сдать его, продать или переработать в разрешенный вид.
"Тогда будет определен срок, думаю, несколько месяцев, в течение которых каждый гражданин должен принести оружие в органы полиции или субъектов хозяйствования, сдать его или продать тем же субъектам хозяйствования, или выхолостить, или переработать на разрешенное оружие, охотничий карабин , например", - сказал Клименко.
Глава МВД добавил, что сейчас идет работа над законом об обращении гражданского оружия, вокруг которого идет много дискуссий. По его словам, необходимо сделать все, чтобы украинцы чувствовали безопасность, и возвращение этого ощущения – это первое, что должно сделать государство и непосредственно МВД.
"Для этого оружие должно быть учтено, контролировано и должны быть четко выписаны правила его ношения или использования", - подчеркнул Клименко.
Кроме того, он отметил, что все оружие, которое выдавало украинцам МВД, полностью учтено.
- 7 марта в МВД Украины заявили , что держат под контролем любые случаи незаконного использования оружия в Украине.
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