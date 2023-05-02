После окончания войны украинцы должны будут сдать имеющееся у них оружие или поменять на разрешенное, - Клименко

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что после завершения военного положения оружие перейдет в собственность государства. Так будет определен определенный срок, в течение которого украинцы должны будут сдать его, продать или переработать в разрешенный вид.

"Тогда будет определен срок, думаю, несколько месяцев, в течение которых каждый гражданин должен принести оружие в органы полиции или субъектов хозяйствования, сдать его или продать тем же субъектам хозяйствования, или выхолостить, или переработать на разрешенное оружие, охотничий карабин , например", - сказал Клименко.

Глава МВД добавил, что сейчас идет работа над законом об обращении гражданского оружия, вокруг которого идет много дискуссий. По его словам, необходимо сделать все, чтобы украинцы чувствовали безопасность, и возвращение этого ощущения – это первое, что должно сделать государство и непосредственно МВД.

"Для этого оружие должно быть учтено, контролировано и должны быть четко выписаны правила его ношения или использования", - подчеркнул Клименко.

Кроме того, он отметил, что все оружие, которое выдавало украинцам МВД, полностью учтено.