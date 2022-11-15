После оккупантов Чернобаевка разрушена до основания, - волонтер Белецкий
Волонтер Алексей Белецкий рассказал, что враг уничтожил аэродром в Чернобаевке
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Чернобаевка разбомблена и разрушена дотла. Села наполовину нет, аэродрома нет. Многие сожженной техники оставили оккупанты. Планируем сделать там музей, который будет рассказывать об ужасах и подчеркивать, к чему привела война, оккупация и изверги", - отметил Билецкий.
По его словам, на аэродроме еще осталась несгораемая, но подбитая техника орков.
"Здание аэродрома уничтожено на 60-70%, где стены упали, где все сгорело дотла. Взлетная полоса тоже пострадала. Дорога на Херсон сильно перебита и выглядит опасно, поэтому военные не советуют туда ехать. Много осталось осколков от снарядов и мин", - добавил Белецкий.
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