После объявления Путиным мобилизации границу Грузии пересекли 700 тыс. граждан РФ, - Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после объявления в РФ мобилизации в страну выехали 700 тыс. россиян
Об этом Зурабишвили рассказала в интервью сообщает Radio France .
По ее словам, 600 тыс. россиян пересекли страну транзитом, а еще 100 тыс. – остались в Грузии.
"После объявления президентом России Владимиром Путиным военной мобилизации более 700 тыс. россиян пересекли границу Грузии. 600 тыс., вероятно, выехали в разных направлениях, в соседние Армению, Турцию и европейские страны. Около 100 тыс. остались", - сказала Зурабишвили.
Она добавила, что Грузия также приняла около 30 тысяч украинских беженцев.
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21 сентября Владимир Путин объявил о проведении "частичной" мобилизации в России.
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