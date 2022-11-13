Об этом Зурабишвили рассказала в интервью сообщает Radio France .

По ее словам, 600 тыс. россиян пересекли страну транзитом, а еще 100 тыс. – остались в Грузии.

"После объявления президентом России Владимиром Путиным военной мобилизации более 700 тыс. россиян пересекли границу Грузии. 600 тыс., вероятно, выехали в разных направлениях, в соседние Армению, Турцию и европейские страны. Около 100 тыс. остались", - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что Грузия также приняла около 30 тысяч украинских беженцев.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении "частичной" мобилизации в России.

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