После объявления "мобилизации" на территории временно оккупированного Крыма около 1000 крымских татар выехали в Турцию
Около 1000 крымских татар выехали в Турцию после того, как захватнические власти объявили во временно оккупированном Крыму незаконную мобилизацию
Об этом сообщили в пресс-службе представительства президента Украины в АР Крым.
Постоянная представительница президента Тамила Ташева провела встречу с замглавы турецкого МИД Ясином Серимом. Во время нее Ташева призвала Турцию поддержать украинскую "формулу мира".
Представитель Турции в свою очередь отметил, что после объявления преступной мобилизации на территории оккупированного полуострова в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар.
Кроме того, в рамках встречи представители обеих стран обсудили вопросы политических заключенных.
"Эта тема остается в повестке дня для Турции в рамках ее контактов с РФ", - говорится в сообщении.
Также Ташева поблагодарила Турцию за поддержку Украины на международном уровне, а также Крымскую платформу. Она отметила и участие страны в Саммитах.
- 25 сентября стало известно, что крымские татары на оккупированном полуострове за несколько дней получили более 1500 повесток в рамках объявленной РФ мобилизации.
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