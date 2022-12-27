После объявления "мобилизации" на территории временно оккупированного Крыма около 1000 крымских татар выехали в Турцию

Об этом сообщили в пресс-службе представительства президента Украины в АР Крым.

Постоянная представительница президента Тамила Ташева провела встречу с замглавы турецкого МИД Ясином Серимом. Во время нее Ташева призвала Турцию поддержать украинскую "формулу мира".

Представитель Турции в свою очередь отметил, что после объявления преступной мобилизации на территории оккупированного полуострова в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар.

Кроме того, в рамках встречи представители обеих стран обсудили вопросы политических заключенных.

"Эта тема остается в повестке дня для Турции в рамках ее контактов с РФ", - говорится в сообщении.

Также Ташева поблагодарила Турцию за поддержку Украины на международном уровне, а также Крымскую платформу. Она отметила и участие страны в Саммитах.

25 сентября стало известно, что крымские татары на оккупированном полуострове за несколько дней получили более 1500 повесток в рамках объявленной РФ мобилизации.