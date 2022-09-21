Об этом говорится в части второй статьи 21 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

"Гражданам, состоящим на военном учете, по объявлению мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти", - говорится в законе.

Подробности о выезде граждан, состоящих на военном учете, минобороны РФ пока не приводит.

Российские телеграмм-каналы сообщают , что через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb