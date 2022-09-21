После объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете
После объявления мобилизационных мероприятий автоматически вступили в действие нормы закона, запрещающие выезд с места жительства всем состоящим на военном учете
Об этом говорится в части второй статьи 21 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".
"Гражданам, состоящим на военном учете, по объявлению мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти", - говорится в законе.
Подробности о выезде граждан, состоящих на военном учете, минобороны РФ пока не приводит.
Российские телеграмм-каналы сообщают , что через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.
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