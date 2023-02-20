После объявления борьбы с партизанским движением в Луганской области россияне отключили мобильную связь, - ОВА
На территории временно оккупированной Луганской области рашисты массово начали отключать мобильную связь. В областной администрации предполагают, что так враг борется с партизанским движением
Об этом информирует Луганская областная военная администрация.
"Девять дней назад, объявив борьбу с партизанским движением, захватчики в Луганской области отключили услугу мобильного интернета у местного оператора. Правда, у многих жителей области эта услуга начала исчезать за несколько дней до объявленной даты", - отмечают в пресс-службе.
19 февраля отключили мобильную связь в части региона. Рашисты оправдывают отсутствие связи аварией на магистральных линиях. В областной администрации отмечают заблуждение мирных жителей, ведь проанализировав территории отключений, где исчезло покрытие, "авария" произошла одновременно в нескольких местах.
"Теперь нет связи не только с подконтрольной Правительству Украины территорией, но и между соседними захваченными городами", - пишет ведомство.
В то же время на мужчин в области оккупационные власти давят "базой личных данных военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации", которую якобы составили в Луганской области "участковые и активные граждане".
Из-за обилия раненых российских военных срочно набирают медиков. Сколько именно их нужно – не сообщают. Обещают денежное довольствие больше, чем у штурмовиков.
- Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российской армии не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность наступления в Луганской области.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле не менее 143 680 военных, 3316 танков, 299 самолетов.
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил , что в Луганской области враг сконцентрировал огромное количество техники и личного состава.
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