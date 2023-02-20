Об этом информирует Луганская областная военная администрация.

"Девять дней назад, объявив борьбу с партизанским движением, захватчики в Луганской области отключили услугу мобильного интернета у местного оператора. Правда, у многих жителей области эта услуга начала исчезать за несколько дней до объявленной даты", - отмечают в пресс-службе.

19 февраля отключили мобильную связь в части региона. Рашисты оправдывают отсутствие связи аварией на магистральных линиях. В областной администрации отмечают заблуждение мирных жителей, ведь проанализировав территории отключений, где исчезло покрытие, "авария" произошла одновременно в нескольких местах.

"Теперь нет связи не только с подконтрольной Правительству Украины территорией, но и между соседними захваченными городами", - пишет ведомство.

В то же время на мужчин в области оккупационные власти давят "базой личных данных военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации", которую якобы составили в Луганской области "участковые и активные граждане".

Из-за обилия раненых российских военных срочно набирают медиков. Сколько именно их нужно – не сообщают. Обещают денежное довольствие больше, чем у штурмовиков.