После обучения в Беларуси на Луганск отправился эшелон с новыми оккупантами и техникой, - Гаюн
Еще один эшелон с обученными в Беларуси мобилизованными ВС РФ перекинут в направлении Луганска
Об этом сообщили в telegram-канале " Беларусский Гаюн ".
Стало известно, что 11 января с железнодорожной станции Полонка (Барановичский район Брестской области) отбыл очередной эшелон ВС РФ с обученными на беларусских полигонах мобилизованными.
Издание отмечает, что всего в эшелоне было 44 вагона: 4 пассажирских, 3 крытых (со снаряжением) и 37 вагонов-платформ (с погруженной колесной и гусеничной военной техникой).
По предварительным данным, среди техники в эшелоне находились: по меньшей мере 2 инженерных машины, 1 УАЗ, "уралы" и КамАЗы.
"Сегодня, 15 января, эшелон прибыл на железнодорожную станцию Митрофановка (Воронежская область РФ), расположенную в 40 км от Луганской области Украины", - говорится в сообщении.
В частности, издание отмечает, что из Беларусской Республики выбыло:
Техника – не менее 37 единиц (КамАЗы, "уралы", УАЗ и инженерные машины);
Личный состав – ≈ 200 человек.
- Напомним, 19 декабря представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский заявил, что роль беларусской территории в войне будет повышаться .
- 22 декабря британская разведка сообщила, что вооруженные силы Беларуси взяли на себя обучение мобилизованных российских резервистов, хотя РФ традиционно считала беларусские войска ниже собственных сил. К такому шагу Россия решила прибегнуть из-за нехватки собственных кадров, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.
- Позже минобороны Великобритании заявило, что предположительно Россия перебросила на обучение в Беларусь части 1-й гвардейской танковой армии РФ .
- 2 января мониторинговая группа "Беларусский Гаюн" сообщила, что Беларусь продолжила совместные с Россией военные учения до 8 января. Военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля, то есть уже 36 недель.
- Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение летных тактических учений и штабных тренировок с Россией в конце 2023 года.
- О совместных учениях российских и беларусских военных подробно писал украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец в статье от 9 января.
- 14 января сообщалось, что в Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой.
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