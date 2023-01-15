После обучения в Беларуси на Луганск отправился эшелон с новыми оккупантами и техникой, - Гаюн

Об этом сообщили в telegram-канале " Беларусский Гаюн ".

Стало известно, что 11 января с железнодорожной станции Полонка (Барановичский район Брестской области) отбыл очередной эшелон ВС РФ с обученными на беларусских полигонах мобилизованными.

Издание отмечает, что всего в эшелоне было 44 вагона: 4 пассажирских, 3 крытых (со снаряжением) и 37 вагонов-платформ (с погруженной колесной и гусеничной военной техникой).

По предварительным данным, среди техники в эшелоне находились: по меньшей мере 2 инженерных машины, 1 УАЗ, "уралы" и КамАЗы.

"Сегодня, 15 января, эшелон прибыл на железнодорожную станцию Митрофановка (Воронежская область РФ), расположенную в 40 км от Луганской области Украины", - говорится в сообщении.

В частности, издание отмечает, что из Беларусской Республики выбыло:

Техника – не менее 37 единиц (КамАЗы, "уралы", УАЗ и инженерные машины);

Личный состав – ≈ 200 человек.

Напомним, 19 декабря представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский заявил, что роль беларусской территории в войне будет повышаться .

22 декабря британская разведка сообщила, что вооруженные силы Беларуси взяли на себя обучение мобилизованных российских резервистов, хотя РФ традиционно считала беларусские войска ниже собственных сил. К такому шагу Россия решила прибегнуть из-за нехватки собственных кадров, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.

Позже минобороны Великобритании заявило, что предположительно Россия перебросила на обучение в Беларусь части 1-й гвардейской танковой армии РФ .

2 января мониторинговая группа "Беларусский Гаюн" сообщила, что Беларусь продолжила совместные с Россией военные учения до 8 января. Военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля, то есть уже 36 недель.

Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение летных тактических учений и штабных тренировок с Россией в конце 2023 года.

О совместных учениях российских и беларусских военных подробно писал украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец в статье от 9 января.

14 января сообщалось, что в Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой.

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