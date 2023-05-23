Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал журналистам перед встречей министров обороны государств-членов Европейского Союза в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО отметил, что договоренность о подготовке украинских летчиков "дает возможность также позже принять решение по поставкам" F-16, которое государства-участники "коалиции истребителей" должны принять отдельно.

"Это важный шаг, который частично позволит нам на определенном этапе предоставить (Украине, – ред.) истребители, но также посылает очень четкий сигнал, что наша поддержка будет долгосрочной и Россия не сможет ее "переждать", – подчеркнул он.

Столтенберг напомнил, что у Украины есть право на самооборону против полномасштабной российской агрессии, а НАТО в этом ей помогает.

"Помогать им (украинцам, – ред.) защищать право ООН, международное право, от агрессивной войны – это наше право. Это не делает НАТО и членов Альянса стороной конфликта. Но мы поддерживаем Украину в ее защите от агрессивной войны, грубого вторжения Путина", – подытожил генсек.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, направленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.