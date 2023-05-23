После обучения пилотов отдельно будет принято решение о передаче Украине F-16, - генсек НАТО
Договоренность о подготовке украинских пилотов "дает возможность позже также принять решение о поставках" F-16, которое государства-участники "коалиции истребителей" должны принять отдельно
Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал журналистам перед встречей министров обороны государств-членов Европейского Союза в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда".
Генсек НАТО отметил, что договоренность о подготовке украинских летчиков "дает возможность также позже принять решение по поставкам" F-16, которое государства-участники "коалиции истребителей" должны принять отдельно.
"Это важный шаг, который частично позволит нам на определенном этапе предоставить (Украине, – ред.) истребители, но также посылает очень четкий сигнал, что наша поддержка будет долгосрочной и Россия не сможет ее "переждать", – подчеркнул он.
Столтенберг напомнил, что у Украины есть право на самооборону против полномасштабной российской агрессии, а НАТО в этом ей помогает.
"Помогать им (украинцам, – ред.) защищать право ООН, международное право, от агрессивной войны – это наше право. Это не делает НАТО и членов Альянса стороной конфликта. Но мы поддерживаем Украину в ее защите от агрессивной войны, грубого вторжения Путина", – подытожил генсек.
На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, направленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.
- 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.
- Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
- В Пентагоне заявили , что передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев.
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