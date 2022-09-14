Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Воды уже нет во многих районах города. В Кривом Роге есть известная лодочная станция и она уже подтоплена. На некоторых участках уже невозможно пройти, уровень воды поднялся", - отметила Ковалева.

По ее словам, после российских обстрелов Кривого Рога, уровень воды в реке начал медленно подниматься.

"Жителям районов, расположенных рядом с рекой Ингулец, нужно быть наготове, возможно подтопление. В этих районах есть частные и многоэтажные дома - эти здания находятся в низине и вода уже подступает", - добавила Ковалева.

Вечером 14 сентября в Кривом Роге раздались взрывы , россияне нанесли по городу удар 8 крылатыми ракетами.

Глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко говорит, что после российского ракетного удара по гидросооружениям в Кривом Роге не будет затоплений и прекращения водоснабжения

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