После обстрелов люди замечают повышение уровня воды в реке Ингулец, - жительница Кривого Рога Ковалева
Жительница Кривого Рога Анжелика Ковалева рассказала о ситуации в городе в результате российских обстрелов
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Воды уже нет во многих районах города. В Кривом Роге есть известная лодочная станция и она уже подтоплена. На некоторых участках уже невозможно пройти, уровень воды поднялся", - отметила Ковалева.
По ее словам, после российских обстрелов Кривого Рога, уровень воды в реке начал медленно подниматься.
"Жителям районов, расположенных рядом с рекой Ингулец, нужно быть наготове, возможно подтопление. В этих районах есть частные и многоэтажные дома - эти здания находятся в низине и вода уже подступает", - добавила Ковалева.
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