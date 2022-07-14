После обстрела Винницы: посольство США просит своих граждан уезжать из Украины
Посольство США в Украине вечером 14 июля выпустило срочное предупреждение своим гражданам
Об этом сообщает сайт посольства США в Украине.
"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за военных атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство призывает граждан США не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно покинуть страну, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно. Избегайте массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы", - отмечается в сообщении.
Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения.
"Граждане США должны сохранять бдительность и делать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности о безопасности. Знайте расположение вашего ближайшего убежища или защищенного места. В случае минометных и/или ракетных обстрелов следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите укрытия. Если вы чувствуете, что ваше текущее местонахождение больше не безопасно, вам следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место", - говорится в сообщении.
- Напомним, ракетный удар по Виннице, расположенной в нескольких сотнях километров от линии фронта, был нанесен утром 14 июля. По данным местных властей, погибли 23 человека, более 115 получили ранения.
- По версии россиян, в Доме офицеров в Виннице, по которому был нанесен удар, происходила подготовка сил ВСУ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное