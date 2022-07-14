Об этом сообщает сайт посольства США в Украине.

"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за военных атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство призывает граждан США не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно покинуть страну, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно. Избегайте массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы", - отмечается в сообщении.

Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения.

"Граждане США должны сохранять бдительность и делать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности о безопасности. Знайте расположение вашего ближайшего убежища или защищенного места. В случае минометных и/или ракетных обстрелов следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите укрытия. Если вы чувствуете, что ваше текущее местонахождение больше не безопасно, вам следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место", - говорится в сообщении.

Напомним, ракетный удар по Виннице, расположенной в нескольких сотнях километров от линии фронта, был нанесен утром 14 июля. По данным местных властей, погибли 23 человека, более 115 получили ранения.

По версии россиян, в Доме офицеров в Виннице, по которому был нанесен удар, происходила подготовка сил ВСУ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb