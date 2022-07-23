После обстрела Одессы Турция должна обеспечить экспорт зерна из Украины через конвой военными судами, - дипломат Чалый

Об этом в эфире Еспресо сказал дипломат Валерий Чалый.

"Турция – сторона соглашения и просто ничего не делать нельзя. Это личный имидж президента Эрдогана, на брифинге в Стамбуле – это была его победа, огромный дипломатический успех. А здесь ему прямо – плевок в лицо", - отметил он.

По мнению дипломата, следует ожидать от Турции ответной реакции.

"У Турции есть флот, есть амбиции не дать РФ забрать Черное море под свой контроль. Я считаю, что если Эрдоган сейчас не отреагирует, выполнение всех этих договоренностей через другой механизм - это военные корабли Турции вместе с другими кораблями Черноморских стран могут - при поддержке нашей береговой охраны обеспечить конвой Черным морем. Не сделает – Эрдоган проявит свою слабость", – подытожил Чалый.

22 июля 2022 года Украина, Турция и генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны, Россия подписала зеркальный договор.

22 июля Мининфраструктуры заявило, что первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

23 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт. В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

Украина продолжает готовиться к выполнению соглашения по экспорту зерна , несмотря на обстрелы порта в Одессе.