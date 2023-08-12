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После областных начнется очистка районных и городских ТЦК, - нардеп

12 августа, 2023 суббота
16:03
Война с Россией

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что после увольнения всех областных военкомов, начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования

Об этом Вениславский сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, в дальнейшем увольнения могут пройти и на более низких уровнях: в районных и городских территориальных центрах.

Вениславский подчеркнул, что, несмотря на существующие системные злоупотребления и коррупцию, одновременно уволить руководителей ТЦК на всех уровнях невозможно, поскольку "надо понимать, что это главный механизм, который обеспечивает, по большому счету, восполнение тех неизбежных потерь, которые несет война, среди военнослужащих".

"Но, бесспорно, когда будут назначены главы областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, понимающих, что такое жизнь, что такое смерть, и вернувшихся с переднего края, то я думаю, они точно обеспечат полное очищение всех территориальных центров от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства для личного обогащения”, - указал Вениславский.

Он добавил, что на роль новых военкомов будут рассматривать боевых офицеров, имеющих безупречную репутацию и опыт управленческой деятельности.

  • Президент Украины 11 августа провел заседание Совета национальной безопасности и обороны: по результатам Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов и назначении на их места офицеров, прошедших фронт. По его словам, в настоящее время уже открыто 12 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов и объявлено о 33 подозрениях.
Общество
Украина
военные силы Украины
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