Об этом Вениславский сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, в дальнейшем увольнения могут пройти и на более низких уровнях: в районных и городских территориальных центрах.

Вениславский подчеркнул, что, несмотря на существующие системные злоупотребления и коррупцию, одновременно уволить руководителей ТЦК на всех уровнях невозможно, поскольку "надо понимать, что это главный механизм, который обеспечивает, по большому счету, восполнение тех неизбежных потерь, которые несет война, среди военнослужащих".

"Но, бесспорно, когда будут назначены главы областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, понимающих, что такое жизнь, что такое смерть, и вернувшихся с переднего края, то я думаю, они точно обеспечат полное очищение всех территориальных центров от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства для личного обогащения”, - указал Вениславский.

Он добавил, что на роль новых военкомов будут рассматривать боевых офицеров, имеющих безупречную репутацию и опыт управленческой деятельности.