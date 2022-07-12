После Новой Каховки: ВСУ уничтожили еще один вражеский склад боеприпасов на Херсонщине
Сразу за точным поражением складов боеприпасов в Новой Каховке, артиллерийское подразделение прицельно попало в еще один склад боеприпасов в Чаривном
Об этом оперативное командование "Юг" сообщает в своем обеденном обращении.
"Противник продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. С целью сковывания действий наших войск ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и периодически наносит авиационные удары.
Так на рассвете нанесен массированный ракетно-артиллерийский удар по Николаеву и пригороду. Реактивные системы залпового огня "Смерч" и зенитно-ракетные системы С-300 с временно оккупированной Херсонщины обстреляли несколько районов города. Повреждена газовая магистраль, здание школы и два медицинских учреждения, поражены троллейбусное депо, цеха рыбохозяйственного предприятия, несколько жилых многоэтажных домов. По предварительным данным, несколько гражданских лиц получили ранения. Продолжается разбор завалов, выяснение обстоятельств. Информация о пострадавших уточняется.
В Баштанке ракетным ударом разрушена котельная, произошел утечка газа, один человек погиб, информация о масштабах разрушения и пострадавших уточняется.
Ночью в Бериславском районе Херсона вражеская диверсионно-разведывательная группа, до 10 человек, была остановлена огнем нашего подразделения. Противник был вынужден ретироваться.
Сразу за точным поражением складов боеприпасов в Новой Каховке, артиллерийскимое подразделение прицельно попало в еще один склад боеприпасов в Чаривном.
Корабельная группировка вражеских сил увеличена до пяти ракетных кораблей, также добавлена подлодка. Итак суммарно наготове 44 "калибра". Больших десантных кораблей в настоящее время 3.
Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также возможна атака из стратегической авиации", - говорится в сообщении.
- Напомним, вечером 11 июля украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области.
- По состоянию на утро 12 июля склад продолжал гореть и детонировать.
- Британский военный аналитик отметил, что уничтожение базы оккупантов в Новой Каховке "самое большое из всех, которые мы видели до сих пор" в этой войне.
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