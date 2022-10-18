После ночных обстрелов Николаева в области исчезло электроснабжение. Ремонтные работы продолжаются
В ночь на 18 октября в Николаеве прогремели взрывы, после чего в городе и части области исчезло электроснабжение
Об обстрелах сообщили корреспонденты "Общественного".
По их информации, света нет и в части области.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил , что ремонтом уже занимаются.
"Ремонтируем… А в другом месте ломаем", - отметил чиновник, намекая, что наступление ВСУ продолжается.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич написал , что все службы работают и пообещал сообщить детали утром.
Около 3 часов ночи на своем канале в Telegram спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что область атаковали беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136".
"Четыре дрона сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще один воинами Сил территориальной обороны", - говорится в сообщении.
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