Об обстрелах сообщили корреспонденты "Общественного".

По их информации, света нет и в части области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил , что ремонтом уже занимаются.

"Ремонтируем… А в другом месте ломаем", - отметил чиновник, намекая, что наступление ВСУ продолжается.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич написал , что все службы работают и пообещал сообщить детали утром.

Около 3 часов ночи на своем канале в Telegram спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что область атаковали беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136".

"Четыре дрона сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще один воинами Сил территориальной обороны", - говорится в сообщении.

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