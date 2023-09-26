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После ночных обстрелов из украинского порта временным коридором вышел очередной сухогруз, - Reuters

26 сентября, 2023 вторник
16:43
Война с Россией

Грузовое судно отправилось из украинского черноморского порта во вторник после загрузки, но осталось вблизи порта

Об этом Reuters сообщил источник в отрасли, не предоставив никаких подробностей.

Это очередной корабль, отправившийся из украинского черноморского порта после того, как Киев установил временный "гуманитарный коридор", после решения России выйти из соглашения, позволяющего безопасно экспортировать агропродукцию из Украины.

Отметим, что судно вышло после очередной атаки российской портовой инфраструктуры Одесчины, которая состоялась в течение двух часов в ночь на 26 сентября. В Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения. В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления зернового соглашения для выхода из мирового кризиса. 26 августа из Одесского порта вышло второе судно , а 1 сентября из порта "Южный" Одесской области вышли еще два заблокированных из-за войны судна.

16 сентября заблокированный балкер PUMA (Каймановы острова) вышел из Одесского морского порта. Судно загружено 16 тысяч тонн металла и 14 тысяч тонн рапса.

В тот же день министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил , что первые гражданские корабли подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

19 сентября из одесского порта "Черноморск" временным коридором вышло судно RESILIENT AFRICA: загружено 3 тысячами тонн пшеницы.

22 сентября министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что из одесского порта Черноморск вышло второе судно с зерном, используя временный коридор. Зато еще три едут в украинские порты.

Одещина
экспорт зерна
Экономика
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