После ночной атаки РФ на Украину на территории Румынии обнаружили воронку от беспилотника

Об этом идет речь на сайте оборонного ведомства.

Указано, что минобороны Румынии ночью 11 октября мониторило воздушную обстановку на своей территории и зафиксировало группы беспилотников, направлявшихся к украинским портам. После этого ведомство проинформировало Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, что районы в близлежащих уездах Тульча и Галац могут пострадать от рисков, связанных с этой ситуацией. Воздушная тревога в этих районах была отменена в 01:40 12 октября.

Впоследствии пограничники известили о "возможном воздествии на румынскую территорию". Компетентные органы направились в район для изучения ситуации.

"Около 05:00 команды на местах сообщили об обнаружении воронки от беспилотника, с возможным взрывом при столкновении, в растительном массиве у правого берега реки Чилия, примерно в 3 км к западу от Плаура. Приняты меры по охране этой территории и оповещены соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований в соответствии с установленными процедурами", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что решительно осуждают российские атаки на инфраструктуру украинских дунайских портов.

"Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", - подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 12 октября российские террористы запустили 33 беспилотника по территории Украины. В то же время силы ПВО уничтожили 28 дронов. В результате российской атаки в Одессе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

Инциденты с падением осколков дронов в Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массованный удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.

В то же время глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.

14 сентября министерство иностранных дел Румынии выразило "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызывает посла РФ и консультируется с НАТО.

Впоследствии заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил , что армия готова при необходимости сбивать российские дроны.

Министерство обороны Румынии подтвердило , что во время российской атаки на Одесчину в ночь на 30 сентября система радиолокационного наблюдения зафиксировала возможное нарушение воздушного пространства страны.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску раскритиковала регулярные воздушные атаки России на граничащие с ее страной южные порты Украины и назвала действия РФ военными преступлениями.

Из-за ночной вражеской атаки по припортовой инфраструктуре Одесчины в ночь на 6 октября приостановил работу паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

11 октября в Румынии завершилось расследование по поводу случаев падения российских дронов на территорию страны. По данным следствия, на территории государства-члена НАТО действительно падали российские беспилотники, сбиваемые украинской ПВО.