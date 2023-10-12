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После ночной атаки РФ на Украину на территории Румынии обнаружили воронку от беспилотника

12 октября, 2023 четверг
13:26
Мир

В министерстве обороны Румынии сообщили, что после российской ночной атаки на Украину обнаружили на территории страны воронку, которая, вероятно, возникла в результате столкновения беспилотника с землей

Об этом идет речь на сайте оборонного ведомства.

Указано, что минобороны Румынии ночью 11 октября мониторило воздушную обстановку на своей территории и зафиксировало группы беспилотников, направлявшихся к украинским портам. После этого ведомство проинформировало Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, что районы в близлежащих уездах Тульча и Галац могут пострадать от рисков, связанных с этой ситуацией. Воздушная тревога в этих районах была отменена в 01:40 12 октября.

Впоследствии пограничники известили о "возможном воздествии на румынскую территорию". Компетентные органы направились в район для изучения ситуации.

"Около 05:00 команды на местах сообщили об обнаружении воронки от беспилотника, с возможным взрывом при столкновении, в растительном массиве у правого берега реки Чилия, примерно в 3 км к западу от Плаура. Приняты меры по охране этой территории и оповещены соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований в соответствии с установленными процедурами", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что решительно осуждают российские атаки на инфраструктуру украинских дунайских портов.

"Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", - подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 12 октября российские террористы запустили 33 беспилотника по территории Украины. В то же время силы ПВО уничтожили 28 дронов. В результате российской атаки в Одессе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

Инциденты с падением осколков дронов в Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массованный удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.

В то же время глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.

14 сентября министерство иностранных дел Румынии выразило "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызывает посла РФ и консультируется с НАТО.

Впоследствии заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил , что армия готова при необходимости сбивать российские дроны.

Министерство обороны Румынии подтвердило , что во время российской атаки на Одесчину в ночь на 30 сентября система радиолокационного наблюдения зафиксировала возможное нарушение воздушного пространства страны.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску раскритиковала регулярные воздушные атаки России на граничащие с ее страной южные порты Украины и назвала действия РФ военными преступлениями.

Из-за ночной вражеской атаки по припортовой инфраструктуре Одесчины в ночь на 6 октября приостановил работу паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

11 октября в Румынии завершилось расследование по поводу случаев падения российских дронов на территорию страны. По данным следствия, на территории государства-члена НАТО действительно падали российские беспилотники, сбиваемые украинской ПВО.

Украина
Россия
Румыния
Война с Россией
безпілотник
воздушная тревога
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