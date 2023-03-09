После ночной атаки часть Киева осталась без отопления и воды, - Кличко

Об этом сообщает в телеграмме мэр Киева Виталий Кличко.

"В результате утренней ракетной атаки в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остаются без отопления. Все службы работают над устранением последствий попадания российской ракеты", - говорится в сообщении.

Кличко подчеркнул, что все службы делают все, чтобы как можно быстрее вернуть жителям столицы теплоснабжение и воду, где есть проблемы с ее снабжением.