После неудачной попытки компании Red Bull Софиевскую площадь от следов дрифта взялись чистить волонтеры

Об этом рассказал основатель инициативы "Києве, мий!" Елисей Ходоловський в Facebook.



Он поделился видео, как волонтеры под давлением отмывают водой и воющими средствами резину с мостовой.



Отметим, ночью блогер рассказал, что брусчатка осталась грязной ночью.



Генеральный директор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская считает, что грязь с площади отмывать минимум три дня.



"К нам никаких запросов не поступало. Я думаю, что даже письмо, которым апеллирует КГГА, был сделан быстро, задним числом, когда уже все произошло. В КГГА компании отказали в проведении мероприятия, а отказать компании могли только на основе нашего письма. А к нам никто не обращался, кроме того, с 1 января 2021 года я лично пересмотрела всю почту - и около такой информации там не было ", - добавила Куковальская в комментарии" Общественном Радио ".

Напомним, в столице на Софийской площади 10 августа несколько автомобилей устроили дрифт .

Полиция открыла уголовное производство.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию тщательно расследовать ситуацию с созданием ролика с дрифтом на Софийской площади.

В прокуратуре заявили, что в рамках расследования изъяли автомобили, которые участвовали в дрифте на Софийской площади в Киеве

Певица Alyona Alyona прокомментировала участие в дрифте

В компании Red Bull принесли извинения за то, что без разрешения сняли видео на одной из центральных площадей города, не установив заграждения но не почистив мостовую от следов шин после действа. Там отметили, что уберут площадь.

По состоянию на 3:49 утра 11 августа следует на мостовой Софиевской площади отмывали коммунальщики: они говорят - команде Red Bull не удалось отчистить резину