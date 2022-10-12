После неудач в Украине Россия больше не сверхдержава, - министр обороны Британии
По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, у президента России Владимира Путина начинает появляться понимание, что РФ больше не является сверхдержавой из-за ряда неудач российской армии в Украине
Об этом Уоллес сказал в интервью Evening Standard.
"Он (Путин, - ред.) только что обнаружил, что (Россия, - ред.) – не сверхдержава. Это ключевой момент. С одной стороны, вы поверили в собственный хайп, парады, на которых вы считали танки, считали, что вы неуязвимы, а на деле – нет", – сказал он.
Глава британского Минобороны считает, что российские силы проигрывают в Украине из-за "своих военных возможностей" и ошибочных "стратегических предположений" своего руководства.
"На каждом шагу они недооценивали Украину и переоценивали Россию. Но у Путина в тайнике есть миллионы людей, которых он может бросить в мясорубку без правил, без уважения к человеческим жизням, к невинным людям и гражданскому населению", – добавил Воллес.
Он добавил, что в последние дни контрнаступление Украины в Херсонской области замедлилось, но она все равно сохраняет преимущество, в то время как Россия "сталкивается с катастрофической потерей боевого духа, плохой оснащенностью, значительным дефицитом боеприпасов и политической нестабильностью".
"Его (Путина, – ред.) стратегические предположения, похоже, ошибочны во всем. Даже вчера (в понедельник, – ред.) обстрел мизерным количеством ракет по случайным гражданским объектам, в то время, как вы должны были обстреливать военные цели, не есть стратегическим или разумным использованием ваших ограниченных ресурсов", – считает министр обороны Британии.
- Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что споры внутри России о поражениях ее армии в Украине лишь негативно отразятся на способности россиян вести дальнейшие боевые действия. Он отметил, что раскол внутри российского общества очень благоприятен для получения Украиной еще больших успехов на поле боя.
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