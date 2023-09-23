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После нескольких лет мучительных колебаний коллективный Запад сделал наконец свой выбор в войне, - Пионтковский

23 сентября, 2023 суббота
18:05
Мир

Знаковый американский политолог Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому высказал мнение о том, что другого выхода сейчас, чем полная, убедительная, демонстративная победа Украины над Россией, для Запада нет

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Вы же помните, какой поток статей либеральной, демократической американской прессы был направлен на нас в июне, июле и первой половине августа о том, что наступление не достигло поставленной цели. И то, что мы вообще сочувствуем украинцам, которые не смогут победить россиян, поэтому рассуждаем о переговорах, компромиссах и др. Но сейчас те же газеты после концептуального переворота в американской администрации разрабатывают другое, они повторяют тезис, что, возможно, наступление не достигло поставленных целей, но они задаются вопросом: почему? Потому что невозможно наступление без поддержки с воздуха, потому что мы не дали самолеты, не обеспечили это преимущество", - отметил политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что группа, которая теперь завладела инициативой в Белом доме, делает противоположные выводы. Соответственно, какие могут быть сейчас переговоры после заявления Байдена о том, что если мы дадим расчленить Украину, то проигрываем перед всем миром и дадим сигнал всем будущим агрессорам. Вывод – нужно действовать здесь и сейчас.

"Поэтому возник другой нарратив - мы должны исправить эту ошибку и должны дать все вооружение Украине для весеннего наступления. А что касается самолетов, с большим опозданием, но все это реализуется. В европейских странах идет подготовка пилотов. Я думаю, что это теперь технические вопросы, которые решаются в рабочем порядке. И решено, на мой взгляд впервые. По итогам визита Зеленского я пришел к выводу, что после нескольких лет мучительных колебаний коллективный Запад сделал наконец свой выбор в войне. Другого выхода сейчас, чем полная, убедительная, демонстративная победа Украины над Россией, для Запада нет. И это не только решение США, но и коллективная позиция НАТО. Не случайно в те дни, когда звучало это заявление, выступил Столтенберг. Он снова повторил: если мы заключим перемирие и остановим войну, то Украины больше не будет, а если продолжим поддерживать Украину, дадим необходимое вооружение, то она одержит победу", - прокомментировал Пионтковский.

По его словам, общий язык руководителей НАТО и США является принципиальной победой, поэтому все конкретные вопросы поставки оружия будут решаться позитивно для Украины.

  • 16 сентября советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что в Конгрессе страны существует двухпартийная поддержка для продления финансовой помощи Украине, несмотря на значительные политические разногласия до окончания фискального года в Штатах.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретился с главой Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне. После встречи США объявили о новом пакете помощи на $325 млн.
  • 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с главой Пентагона Ллойдом Остином. Основной темой переговоров было продолжение обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии, уже достигшей $46 млрд.
  • 23 сентября в ходе переговоров президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

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Украина
Россия
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Война с Россией
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