Об этом информирует Наталья Диденко .

В Украину придет атмосферный фронт с запада, который принесет дожди в западные, северные области, а днем дойдет до центральных, Одесской и Николаевской.

В восточных областях в ближайшую ночь выпадет мокрый снег, завтра днем осадки прекратятся, выглянет солнышко.

В Херсонской, Полтавской, Запорожской областях, в Крыму и Днепре с районами будет преобладать 31 марта сухая погода.

В ближайшую ночь ожидается от +4...-4 °C, завтра днем в Украине +6...+12 °C, в Луганской области +3...+7 °C.

В Киеве март завершится прохладной погодой: ночью 0...-2 °C, днем +6...+9 °C. Во второй половине дня и вечером в пятницу в столице ожидается небольшой дождь.

Начало самого нежного весеннего месяца весны, апреля, в выходные придет со скромным потеплением и западными дождями.

А вот в понедельник ожидается очередное похолодание и даже снова снег, теплая погода задержится только на крайнем востоке Украины.