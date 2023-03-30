После небольшого потепления в Украине снова ожидается похолодание, – синоптик Наталья Диденко
В пятницу, 31 марта, в Украине Наталья Диденко прогнозирует дожди, лишь в нескольких регионах будет сухая погода. На выходных немного потеплеет, но в понедельник ожидается очередное похолодание
Об этом информирует Наталья Диденко .
В Украину придет атмосферный фронт с запада, который принесет дожди в западные, северные области, а днем дойдет до центральных, Одесской и Николаевской.
В восточных областях в ближайшую ночь выпадет мокрый снег, завтра днем осадки прекратятся, выглянет солнышко.
В Херсонской, Полтавской, Запорожской областях, в Крыму и Днепре с районами будет преобладать 31 марта сухая погода.
В ближайшую ночь ожидается от +4...-4 °C, завтра днем в Украине +6...+12 °C, в Луганской области +3...+7 °C.
В Киеве март завершится прохладной погодой: ночью 0...-2 °C, днем +6...+9 °C. Во второй половине дня и вечером в пятницу в столице ожидается небольшой дождь.
Начало самого нежного весеннего месяца весны, апреля, в выходные придет со скромным потеплением и западными дождями.
А вот в понедельник ожидается очередное похолодание и даже снова снег, теплая погода задержится только на крайнем востоке Украины.
- На 30 марта генерация с запасом обеспечивает потребности потребителей электроэнергии. Однако в части Одесской и Черниговской областей возможны отключения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.29
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное