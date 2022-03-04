После налетов российской авиации в Чернигове погибли 47 человек - ОВА

В результате налета российской оккупационной авиации в Чернигове 3 марта погибли 47 человек. Об этом сообщает Черниговская ОВА.



По уточненной информации медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек", - сообщили в ОГА.

Напомним, Чернигов обстреливали российские "Грады". Попали в жилую застройку.

Под Черниговом украинцы захватили тяжелую систему вооружения ТОС-1А Солнцепек.