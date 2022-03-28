После начала войны все, кто поддерживали пророссийские партии, получили "прививку", поэтому теперь рейтинги будут другими, - политолог
Политолог, пресс-офицер киевской бригады ТрО ВСУ Андрей Ковалев заметил, что российских коллаборантов сейчас задерживают, это происходит не только на восточных территориях, но и в Киеве
"Очень люблю читать сайт так называемой русской православной церкви в Украине, там появляется информация, что задержали многих их деятелей, в частности, литератора Яна Таксюра, который призывал Путина ввести в Украину войска. Так что соответствующие службы действуют", - отметил он эфире Espreso TV.
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Политолог добавил: "Сначала одержим победу, а потом будет много судов, коллаборанты разного толка понесут ответственность".
Также Ковалев охарактеризовал ситуацию в Киеве: "Сейчас оккупанты прибегают к террористической стратегии обстрелов мирных жилых кварталов столицы, в частности баллистическими ракетами, минометами и артиллерией. Они демотивированы, у них мало войск, поэтому прибегают к таким террористическим методам, чтобы просто посеять панику среди мирного населения Киева. Мы еще раз призываем всех граждан: при сигнале воздушной тревоги нужно сразу идти в укрытие. Самое важное – это ваша жизнь, а после победы все квартиры и машины мы отстроим".
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