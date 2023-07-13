Об этом пишет "Медуза", ссылаясь на WSJ.

Отмечается, что ФСБ приступила к задержанию через несколько часов после того, как Пригожин поднял мятеж. Офицеры были задержаны для допросов и "чистки рядов", заявил анонимный источник издания.

Командующий ВКС РФ, а также заместитель командира российских войск в Украине Сергей Суровикин оказался в числе задержанных. Источники заявляют, что он находится под стражей в Москве, но не в СИЗО, где проходит допросы.

Анонимный источник заявляет, что Суровикин знал о планах мятежа, но не участвовал в нем. Против командира не выдвинуты обвинения, отмечается, что его могут отпустить, когда соответствующее решение примет Путин.

Сергея Суровикина не видели с тех пор, как утром 24 июня он записал обращение к наемникам ЧВК Вагнера, призвав их остановиться.

Что известно о Суровикине

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбить Сирию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России. Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикин планировать мятеж.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это спекуляция.

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.

После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.

Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.

Дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.

По данным британской разведки 5 июля, информация об аресте Суровикина пока не была подтверждена.

Впоследствии представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал , что Сергея Суровикина допрашивали в РФ, чтобы узнать о причастности к мятежу ЧВК Вагнера.