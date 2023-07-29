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После мятежа Пригожина в России установилось двоевластие, которое может привести к мафиозной войне, - Пионтковский

29 июля, 2023 суббота
16:35
Мир

Знаковый политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что с 24 июня в России действуют два центра силы: Путина и понимающих, что нужно заниматься сохранением власти и собственности в стране, проигравшей войну

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Я бы не преувеличивал личную роль Пригожина. Его бы давно пристрелили как обычного бандита, если бы за ними не стояли какие-то весьма влиятельные силы в Москве. Те, кто бросил вызов Путину и не подчинился его приказу еще 24 июня. Я бы сказал, пользуясь аналогией из российской истории, что 24 июня в России установилось двоевластие, два центра силы.Путин - центр силы, который отдает еще какие-то приказы, собирает африканских вождей, продолжает преступные налеты на украинскую инфраструктуру.Но есть и другой центр силы, который не позволил ему ликвидировать мятеж Пригожина. Я называю этих людей партией почетной капитуляции. Эти люди реалисты. Они понимают, что война проиграна. И что российской элите нужно сейчас заняться более серьезными вещами - сохранением власти и собственности в стране, которая проиграла войну", - сказал политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что Россия вступила в другую стадию – это двоевластие, которое может уже перерасти в многовластие. По Ленинскому принципу это означает, что война империалистическая переросла, только с одним важным дополнением не в гражданскую войну, а в мафиозную. Для гражданской войны, как это ни парадоксально, в России нет граждан.

"Шойгу ведь не просто, как говорит Пригожин, фанерный маршал, он еще главарь огромной мафиозно-экономической группы. И люди, которые хотели сместить и Шойгу, и Герасимова и выйти из войны, они как бонус видели разгром этой империи, того же Шойгу, не говоря уже о путинских богатствах", - заметил публицист.

Пионтковский добавил, что на днях российская дума приняла резолюцию, позволяя губернаторам во всех регионах РФ создавать, по сути, их частные военные компании.

"Зачем, скажем, Красноярскому губернатору частная военная компания, он что с Украиной будет в Красноярске воевать? Нет, он в Красноярске сразится за Красноярский алюминиевый завод, которым он владеет и не хочет отдать никаким конкурентам. В России сейчас происходит стадия перехода с империалистической к мафиозной , которая очень благоприятна Украине. Потому что все больше людей в России, обладающих властью и собственностью, задумываются уже не над геополитическими фантазиями, а над гораздо более реальными вещами - сохранением своей огромной собственности в стране, которая проиграла войну", - подытожил Андрей.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

Соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, по всей вероятности, устранит ЧВК Вагнера под руководством Пригожина в ее нынешнем виде, хотя некоторые элементы организации могут продолжать существовать в подчинении минобороны РФ, считают в Институте изучения войны.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .

Россия
Владимир Путин
Мятеж Вагнера
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