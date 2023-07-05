Об этом представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал в эфире Еспресо.

Можно сказать, что был задержан, хотя россияне так формально не называли эти действия. Его допрашивали, и несколько дней сам себе не принадлежал. Обвиняли в разных вещах, выясняли причастность к мятежу. Пригожина. Обвиняли, в том числе, в том, что недостаточно активно принимал меры по подавлению этого мятежа и не отдавал приказы об уничтожении колонн Пригожина", - сказал он.

По словам Юсова, в настоящее время никаких официальных задержаний или дел в этом контексте нет.

"Хотя это процесс динамичный и в ближайшее время обязательно изменения в военно-политическом руководстве так называемой РФ мы увидим. На средних звеньях перемещения продолжаются и будут дальше", - подытожил представитель разведки.

Что известно о Суровикине

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России . Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикин планировать мятеж.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.

После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.

Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.

Дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.

По данным британской разведки, информация об аресте Суровикина пока не подтверждена.