После мятежа Пригожина Суровикин некоторое время был ограничен в действиях и передвижении, - представитель ГУР Юсов
Главнокомандующего воздушно-космическими силами России и заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина допрашивали в РФ, чтобы узнать о причастности к мятежу ЧВК Вагнера
Об этом представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал в эфире Еспресо.
Можно сказать, что был задержан, хотя россияне так формально не называли эти действия. Его допрашивали, и несколько дней сам себе не принадлежал. Обвиняли в разных вещах, выясняли причастность к мятежу. Пригожина. Обвиняли, в том числе, в том, что недостаточно активно принимал меры по подавлению этого мятежа и не отдавал приказы об уничтожении колонн Пригожина", - сказал он.
По словам Юсова, в настоящее время никаких официальных задержаний или дел в этом контексте нет.
"Хотя это процесс динамичный и в ближайшее время обязательно изменения в военно-политическом руководстве так называемой РФ мы увидим. На средних звеньях перемещения продолжаются и будут дальше", - подытожил представитель разведки.
Что известно о Суровикине
Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России . Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикин планировать мятеж.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".
"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.
После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.
Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.
Дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.
По данным британской разведки, информация об аресте Суровикина пока не подтверждена.
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