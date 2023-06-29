Об этом сообщают российские пропагандисты и издание The Moscow Times со ссылкой на источники, близкие к минобороны РФ.

Впервые сообщение о возможном аресте Суровикина появилось в telegram-канале блоггера-пропагандиста Владимира Романова. По его информации, Суровикина арестовали еще 25 июня – сразу после мятежа вагнеровцев. Романов утверждал, что Суровикин находится в СИЗО "Лефортово". Впоследствии об аресте российского генерала сообщали некоторые провоенные российские телеграммы-каналы. Однако некоторые утверждают, что Суровикин не арестован, а лишь пишет объяснительные в связи с мятежом.

Один из источников The Moscow Times отметил: "Там история с ним была не ОК. Для власти. Больше ничего не могу говорить".

Второй же источник отметил: "В контексте Пригожина. Видимо, он (Суровикин, - ред.) выбрал сторону (Пригожина во время мятежа, - ред.) и его за я**а хапнули". На вопрос журналистов о том, где находится генерал, источник ответил: "Эту информацию у нас даже внутренними каналами не комментируют".

По словам источников, не совсем понятно, был ли Суровикин в курсе мятежа Пригожина. Однако они заметили, что Суровикин якобы "вел себя не особенно покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком грубил руководству". Мол, поэтому могло создаться впечатление, что Суровикин входит в "пригожинскую коалицию".

В то же время минобороны России подобную информацию пока никак не комментировало.

Сам Суровикин в последний раз появлялся на публике вечером 23 июня. Тогда он записал видеообращение, в котором призвал бойцов ЧВК Вагнера остановиться. Как писало The Guardian, награжденный высшим генеральским званием в российской армии – наравне с министром обороны Сергеем Шойгу, – Суровикин исчез сразу же после мятежа.

В свою очередь бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов утверждал, что, по его информации, Суровикин три дня не выходит на связь с собственной семьей. По словам Венедиктова, невозможно связаться и с его охраной.

Знал ли Суровикин о мятеже Пригожина

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России. Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикину планировать мятеж.

На это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.