После мятежа Пригожина: российские пропагандисты заявили об аресте генерала Суровикина
Командующего Воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина
Об этом сообщают российские пропагандисты и издание The Moscow Times со ссылкой на источники, близкие к минобороны РФ.
Впервые сообщение о возможном аресте Суровикина появилось в telegram-канале блоггера-пропагандиста Владимира Романова. По его информации, Суровикина арестовали еще 25 июня – сразу после мятежа вагнеровцев. Романов утверждал, что Суровикин находится в СИЗО "Лефортово". Впоследствии об аресте российского генерала сообщали некоторые провоенные российские телеграммы-каналы. Однако некоторые утверждают, что Суровикин не арестован, а лишь пишет объяснительные в связи с мятежом.
Один из источников The Moscow Times отметил: "Там история с ним была не ОК. Для власти. Больше ничего не могу говорить".
Второй же источник отметил: "В контексте Пригожина. Видимо, он (Суровикин, - ред.) выбрал сторону (Пригожина во время мятежа, - ред.) и его за я**а хапнули". На вопрос журналистов о том, где находится генерал, источник ответил: "Эту информацию у нас даже внутренними каналами не комментируют".
По словам источников, не совсем понятно, был ли Суровикин в курсе мятежа Пригожина. Однако они заметили, что Суровикин якобы "вел себя не особенно покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком грубил руководству". Мол, поэтому могло создаться впечатление, что Суровикин входит в "пригожинскую коалицию".
В то же время минобороны России подобную информацию пока никак не комментировало.
Сам Суровикин в последний раз появлялся на публике вечером 23 июня. Тогда он записал видеообращение, в котором призвал бойцов ЧВК Вагнера остановиться. Как писало The Guardian, награжденный высшим генеральским званием в российской армии – наравне с министром обороны Сергеем Шойгу, – Суровикин исчез сразу же после мятежа.
В свою очередь бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов утверждал, что, по его информации, Суровикин три дня не выходит на связь с собственной семьей. По словам Венедиктова, невозможно связаться и с его охраной.
Знал ли Суровикин о мятеже Пригожина
Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России. Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикину планировать мятеж.
На это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".
"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.
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