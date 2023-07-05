Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России и заместитель командующего российскими войсками в Украине, не появлялся на публике после мятежа группы Вагнера 23-24 июня 2023 года.

В частности, заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров также не присутствовал во время телевизионного выступления руководства минобороны, которое состоялось 3 июля 2023 года.

По данным разведки, информация об аресте Суровикина пока не подтверждена, но власти, вероятно, будут относиться с подозрением к его прежней связи с ЧВК Вагнера, в том числе со времен его службы в Сирии с 2017 года. Также есть фото, где Евкуров встречается с Евгением Пригожиным во время захвата группой Ростова-на-Дону.

Хотя Суровикин широко известен на Западе своей жестокой репутацией, он является одним из самых уважаемых старших офицеров в российской армии, и любая официальная санкция против него, вероятно, вызовет разногласия. Подозрение, которое потенциально может упасть на высокопоставленных офицеров, подчеркивает, как неудачно усилил существующие разногласия в российском сообществе национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Что известно о Суровикине

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России . Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикин планировать мятеж.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.

После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.

Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.

В свою очередь дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.