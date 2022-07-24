Видео с мест происшествия распространяют местные telegram-каналы.

Сочи парализованы из-за ливней. Затопленные дома, улицы, торговые центры. Многие ситуации, когда россияне не имеют возможности вернуться домой.

Автомобили буквально утопают на улицах российского города.

Синоптики отмечают, что сезон дождей в Сочи только начался и город ждет еще не один ливень.

Видео из Сочи:

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