После мощного ливня улицами Сочи плывут машины
В российском городе Сочи после мощного ливня десятки автомобилей оказались в водяной ловушке
Видео с мест происшествия распространяют местные telegram-каналы.
Сочи парализованы из-за ливней. Затопленные дома, улицы, торговые центры. Многие ситуации, когда россияне не имеют возможности вернуться домой.
Автомобили буквально утопают на улицах российского города.
Синоптики отмечают, что сезон дождей в Сочи только начался и город ждет еще не один ливень.
Видео из Сочи:
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