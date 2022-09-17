Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне еще не проиграли окончательно в военном плане, хотя это лишь вопрос времени. Но морально мы это показали достаточно давно. Важно подчеркнуть, что поражения РФ на Киевском, Сумском и Черниговском направлениях еще не были поворотным моментом, еще сохранялись силы. А вот Харьков добил россиян.Теперь мы можем сказать, что действительно, поворотный момент произошел, и это ведь не только мы с вами видим. Свидетельство тому – региональные союзники Москвы из Центральной Азии, которые реагируют так же, оценив перспективу, меняют свои ориентиры", – отметил Фейгин.

Оппозиционер также добавил, что Путин уже не может быть уверен в армии, генштабе и силовых структурах РФ.

"Сейчас у Путина есть верный союзник – Кадыров, хотя многие говорят, что он в любой момент Путина сдаст. Но это не противоречивые вещи, потому что, защищая Путина, Кадыров защищает себя. Надо понимать, что как не будет Путина, следующим станет Кадыров. У Путина остались надежды, что его будут поддерживать такие, как Пригожин и его структуры. У Путина наверняка есть ощущение, что за ним определенная часть его команды, которую он привлек из Питера, типа Медведева, у которого нет силового ресурса", - отметил Фейгин.

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