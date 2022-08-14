После моего премьерства на границу потратили в 100 раз меньше, чем на новые автодороги, - Яценюк

Видеообращение по этой теме политик разместил сегодня, 14 августа 2022 года, на фейсбуке.

"Проект "Стена" не предназначен для того, чтобы сдерживать масштабную агрессию", - отметил политик.

При этом Яценюк добавил, что "именно по таким проектам страны-члены Европейского Союза начали строительство аналогичных государственных границ".

Как отмечает экс-премьер, после того как он ушел с должности главенствующего правительства, его преемники на автодороги тратили непропорционально больше, чем на защиту границы.

"За время моего премьерства было потрачено 422 млн грн на строительство государственной границы. В целом после того как я покинул (2016 - ред.) должность премьер-министра Украины шесть лет назад было израсходовано 2,5 млрд грн", - сказал Арсений Яценюк.

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"2,5 млрд грн - это в сто раз меньше, чем на строительство дорог. А российские танки ехали не через государственную границу, российские танки ехали именно по этим новым дорогам", - подчеркнул Яценюк.

Как заявил Яценюк, только в 2021 году, в декабре, "правительство Украины, признав правильность решения по строительству государственной границы, приняло постановление, где предусмотрело на строительство государственной границы или новой "Стены", назовем ее так, 36,8 млрд грн".

Остановился Арсений Яценюк и на вопросе о целесообразности использования предназначенных для "Стены" средств.

"Именно я, как премьер-министр, дал поручение проверить использование средств на строительство государственной границы", - подчеркнул он.

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