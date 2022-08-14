После моего премьерства на границу потратили в 100 раз меньше, чем на новые автодороги, - Яценюк
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк объяснил, для чего потребовался начатый им проект "Стена" на границе с Россией и какие средства из государственного бюджета пошли на его воплощение
Видеообращение по этой теме политик разместил сегодня, 14 августа 2022 года, на фейсбуке.
"Проект "Стена" не предназначен для того, чтобы сдерживать масштабную агрессию", - отметил политик.
При этом Яценюк добавил, что "именно по таким проектам страны-члены Европейского Союза начали строительство аналогичных государственных границ".
Как отмечает экс-премьер, после того как он ушел с должности главенствующего правительства, его преемники на автодороги тратили непропорционально больше, чем на защиту границы.
"За время моего премьерства было потрачено 422 млн грн на строительство государственной границы. В целом после того как я покинул (2016 - ред.) должность премьер-министра Украины шесть лет назад было израсходовано 2,5 млрд грн", - сказал Арсений Яценюк.
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"2,5 млрд грн - это в сто раз меньше, чем на строительство дорог. А российские танки ехали не через государственную границу, российские танки ехали именно по этим новым дорогам", - подчеркнул Яценюк.
Как заявил Яценюк, только в 2021 году, в декабре, "правительство Украины, признав правильность решения по строительству государственной границы, приняло постановление, где предусмотрело на строительство государственной границы или новой "Стены", назовем ее так, 36,8 млрд грн".
Остановился Арсений Яценюк и на вопросе о целесообразности использования предназначенных для "Стены" средств.
"Именно я, как премьер-министр, дал поручение проверить использование средств на строительство государственной границы", - подчеркнул он.
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