После многомесячных боев на восточном фронте от городков и сел остается только название на карте, - боец ВСУ Швайка
Военнослужащий ВСУ Игорь Швайко отметил, что на восточном фронте ВСУ продолжают держать позиции для возможности впоследствии перейти к наступлению
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация на Востоке остается сложной. На направлении Соледара нет паники со стороны украинских защитников. Россияне пытаются занять город, чтобы продемонстрировать хоть какую-то победу. Но есть прагматическое отношение к ситуации с нашей стороны, какую тактику выбирать, чтобы эффективно защитить и держать линию фронта для дальнейшего наступления", - отметил Швайко.
Военнослужащий ВСУ также добавил, что после многомесячных боев в Донецкой области от городков, а особенно сел не остается практически ничего, там есть только название на карте.
"В лучшем случае остаются подвалы зданий. И Соледара это тоже касается, это уже не город – это объект для полного восстановления с нуля после нашей победы", – подчеркнул Швайка.
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