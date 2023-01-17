Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на Востоке остается сложной. На направлении Соледара нет паники со стороны украинских защитников. Россияне пытаются занять город, чтобы продемонстрировать хоть какую-то победу. Но есть прагматическое отношение к ситуации с нашей стороны, какую тактику выбирать, чтобы эффективно защитить и держать линию фронта для дальнейшего наступления", - отметил Швайко.

Военнослужащий ВСУ также добавил, что после многомесячных боев в Донецкой области от городков, а особенно сел не остается практически ничего, там есть только название на карте.

"В лучшем случае остаются подвалы зданий. И Соледара это тоже касается, это уже не город – это объект для полного восстановления с нуля после нашей победы", – подчеркнул Швайка.

Украинские воины продолжают уничтожать врага и отразили атаки в районах более 20 населенных пунктов. Захватчики остановили трансляцию всех украинских телеканалов в поселках Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области.

В Кремле продолжают публично отрицать заявления основателя и куратора ПИК Вагнера Евгения Пригожина о том, что только вагнеровцы принимали участие в захвате Соледара. На что Пригожин пытается подорвать доверие к российскому минобороны

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что на Бахмутском направлении еще некоторое время будут продолжаться позиционные бои



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