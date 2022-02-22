После миллионов лет эволюции интеллекта у нас ровно столько, чтобы быть удивительно тупыми, - легенда английского футбола о признании Россией "Л/ДНР"
Бывший английский футболист Гарри Линекер заявил, что по признанию Россией "Л/ДНР", Европа оказалась на грани войны
Об этом Линекер написал в Twitter.
По словам лучшего бомбардира чемпионата мира-1986, история ничему не учит человечество.
"Европа на грани войны. Люди – удивительные создания. После миллионов лет эволюции интеллекта у нас ровно столько, чтобы быть удивительно тупыми", – возмутился Линекер.
- Напомним, 22 февраля бывший футболист киевского "Динамо", а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе поддержал Украину на фоне признания Россией "Л/ДНР".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.61
Покупка 28.61Продажа 29.23
-
EUR
Покупка 32.32Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное