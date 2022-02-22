После миллионов лет эволюции интеллекта у нас ровно столько, чтобы быть удивительно тупыми, - легенда английского футбола о признании Россией "Л/ДНР"

Об этом Линекер написал в Twitter.

По словам лучшего бомбардира чемпионата мира-1986, история ничему не учит человечество.

"Европа на грани войны. Люди – удивительные создания. После миллионов лет эволюции интеллекта у нас ровно столько, чтобы быть удивительно тупыми", – возмутился Линекер.

Напомним, 22 февраля бывший футболист киевского "Динамо", а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе поддержал Украину на фоне признания Россией "Л/ДНР".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb