После массированных ударов РФ по Украине Китай призвал к переговорам с Кремлем

Об этом сообщает Bloomberg .

В МИД Китая выразили обеспокоенность по поводу массированных ударов армией России по критической инфраструктуре и гражданским целям в Украине.

"Мы обеспокоены развитием ситуации и призываем стороны разрешить разногласия путем диалога и консультаций", - заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

Кроме того, представительница отметила, что Пекин "готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации".

Также отмечают, что это первое подобное заявление Пекина в адрес России. Китай в прошлом критиковал западные санкции в отношении России и не осуждал вторжение.

Что касается Индии, премьер-министр Нарендра Моди уже говорил президенту России, что нынешние времена – это не эпоха войны. Он обратился к Путину во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

Индия впервые однозначно высказалась за деэскалацию конфликта России с Украиной.

Украинские спецназовцы на Юге захватили позиции рашистов и обнаружили на них боеприпасы китайского производства.

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