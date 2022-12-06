После массированной атаки России Резников обсудил с Остином усиление украинской ПВО

Об этом Резников написал в твиттере.

"Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской ПВО", – написал он.

Резников также выразил благодарность главе Пентагона, "искренне переживающего за ситуацию в Украине".

Как добавили в Пентагоне, Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым осудил жестокие воздушные атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины и подчеркнул непреклонную приверженность США в поддержке способности Украины противостоять агрессивной войне России.

Госсекретарь Остин подтвердил, что противовоздушная оборона является приоритетом для усилий США в сфере безопасности, что стало очевидным благодаря недавним обязательствам предоставить Украине дополнительные боеприпасы для предоставленных США национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS), а также возможности для противодействия беспилотным летательным системам", – говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Россия 5 декабря массированно обстреляла Украину ракетами. В Укрэнерго подтвердили попадание российских ракет в энергетические объекты. Из-за российских обстрелов энергообъектов по всей Украине ввели режим аварийных отключений

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