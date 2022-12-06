После массированной атаки России Резников обсудил с Остином усиление украинской ПВО
Министр обороны Украины Алексей Резников по телефону обсудил дальнейшее укрепление украинской противовоздушной обороны с американским коллегой Ллойдом Остином
Об этом Резников написал в твиттере.
"Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской ПВО", – написал он.
Резников также выразил благодарность главе Пентагона, "искренне переживающего за ситуацию в Украине".
Как добавили в Пентагоне, Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Украины Алексеем Резниковым осудил жестокие воздушные атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины и подчеркнул непреклонную приверженность США в поддержке способности Украины противостоять агрессивной войне России.
Госсекретарь Остин подтвердил, что противовоздушная оборона является приоритетом для усилий США в сфере безопасности, что стало очевидным благодаря недавним обязательствам предоставить Украине дополнительные боеприпасы для предоставленных США национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS), а также возможности для противодействия беспилотным летательным системам", – говорится в сообщении на сайте Пентагона.
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