После масштабного сбоя в Instagram заблокированы тысячи аккаунтов
31 октября в соцсети Instagram произошел глобальный сбой. В результате аккаунты тысяч пользователей оказались заблокированными
Об этом информируют в Sky News .
"Мы знаем, что некоторые из вас испытывают проблемы с доступом к своей учетной записи Instagram. Мы рассматриваем этот вопрос и просим прощения за неудобства", - заявили в компании Instagram.
Сообщается, что тысячи пользователей получили известие о блокировке аккаунта при попытке войти на свою страницу: "Мы приостановили вашу учетную запись 31 октября 2022 года".
К тому же пользователям предоставляют 30 дней для обжалования решения о блокировке аккаунта в Instagram.
Также сообщается об уменьшении количества подписчиков у популярных пользователей.
Компания обещает быстро исправить ошибку после масштабного сбоя.
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