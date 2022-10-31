После масштабного сбоя в Instagram заблокированы тысячи аккаунтов

Об этом информируют в Sky News .

"Мы знаем, что некоторые из вас испытывают проблемы с доступом к своей учетной записи Instagram. Мы рассматриваем этот вопрос и просим прощения за неудобства", - заявили в компании Instagram.

Сообщается, что тысячи пользователей получили известие о блокировке аккаунта при попытке войти на свою страницу: "Мы приостановили вашу учетную запись 31 октября 2022 года".

К тому же пользователям предоставляют 30 дней для обжалования решения о блокировке аккаунта в Instagram.

Также сообщается об уменьшении количества подписчиков у популярных пользователей.

Компания обещает быстро исправить ошибку после масштабного сбоя.

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