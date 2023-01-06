После Макеевки россияне покинули несколько мест их расположения, - заместитель председателя Бердянского райсовета Дудукалов
После Макеевки россияне покинули несколько мест расположения, - заместитель председателя Бердянского райсовета Дудукалов
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Морально-психологическое состояние врага на временно оккупированных территориях находится на очень низком уровне. Они прекрасно понимают, что все их укрепления и оборонные линии им не помогут. К тому же после последних ударов ВСУ по скоплению живой силы, в частности, в Макеевке, среди оккупантов царит полная паника. Они даже покинули несколько мест собственного пребывания", - рассказал Дудукалов.
Заместитель председателя Бердянского райсовета также сообщил, что оккупанты часто дислоцируются на базах отдыха.
"Оккупанты понимают, что они уязвимы на территории Украины. ВСУ достанут их в любой точке Украины. Если 3-4 месяца назад они могли спокойно и комфортно дислоцироваться на территории баз отдыха, то теперь ситуация изменилась. Они теперь просто пушечное мясо для своей страны", - добавил он.
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