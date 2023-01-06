Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Морально-психологическое состояние врага на временно оккупированных территориях находится на очень низком уровне. Они прекрасно понимают, что все их укрепления и оборонные линии им не помогут. К тому же после последних ударов ВСУ по скоплению живой силы, в частности, в Макеевке, среди оккупантов царит полная паника. Они даже покинули несколько мест собственного пребывания", - рассказал Дудукалов.

Заместитель председателя Бердянского райсовета также сообщил, что оккупанты часто дислоцируются на базах отдыха.

"Оккупанты понимают, что они уязвимы на территории Украины. ВСУ достанут их в любой точке Украины. Если 3-4 месяца назад они могли спокойно и комфортно дислоцироваться на территории баз отдыха, то теперь ситуация изменилась. Они теперь просто пушечное мясо для своей страны", - добавил он.

О том, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме россиян во временно оккупированной Макеевке на месте ПТУ №19, сообщил журналист Денис Казанский. По информации в местных чатах, в результате удара были ликвидированы сотни российских военных.

2 января в минобороны России признали гибель 63 российских военных в Макеевке.

3 января Российская Федерация признала смерть 89 военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области в ночь на 1 января

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb