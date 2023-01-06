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После Макеевки россияне покинули несколько мест их расположения, - заместитель председателя Бердянского райсовета Дудукалов

6 января, 2023 пятница
16:23
война с Россией

После Макеевки россияне покинули несколько мест расположения, - заместитель председателя Бердянского райсовета Дудукалов

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Морально-психологическое состояние врага на временно оккупированных территориях находится на очень низком уровне. Они прекрасно понимают, что все их укрепления и оборонные линии им не помогут. К тому же после последних ударов ВСУ по скоплению живой силы, в частности, в Макеевке, среди оккупантов царит полная паника. Они даже покинули несколько мест собственного пребывания", - рассказал Дудукалов.

Заместитель председателя Бердянского райсовета также сообщил, что оккупанты часто дислоцируются на базах отдыха.

"Оккупанты понимают, что они уязвимы на территории Украины. ВСУ достанут их в любой точке Украины. Если 3-4 месяца назад они могли спокойно и комфортно дислоцироваться на территории баз отдыха, то теперь ситуация изменилась. Они теперь просто пушечное мясо для своей страны", - добавил он.

  • О том, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме россиян во временно оккупированной Макеевке на месте ПТУ №19, сообщил журналист Денис Казанский. По информации в местных чатах, в результате удара были ликвидированы сотни российских военных.
  • 2 января в минобороны России признали гибель 63 российских военных в Макеевке.
  • 3 января Российская Федерация признала смерть 89 военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области в ночь на 1 января

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Украина
Россия
военные силы Украины
оккупированные территории
HIMARS
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