После лечения от ранений и болезней в строй возвращаются до 82% военных, - Академия медицинских наук
После лечения до 82% раненых и больных военных сил обороны возвращаются в строй, что свидетельствует об успехах Военно-медицинской доктрины Украины
Об этом президент Национальной академии медицинских наук (НАМН) Виталий Цымбалюк рассказал во время пресс-конференции в Military Media Center, сообщает "Общественное".
По его словам, НАМН Украины выступила инициатором и разработчиком Военно-медицинской доктрины Украины, в основу которой положен израильский принцип.
"Он состоит в том, что все гражданские больницы на период войны становятся военными госпиталями. И это дало результат – до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", - пояснил Цымбалюк.
Кроме того, 80% раненых получают надлежащую помощь в течение так называемого "золотого часа".
По состоянию на апрель 2023 г. смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 38.14
-
EUR
Покупка 40.52Продажа 41.37
- Актуальное
- Важное