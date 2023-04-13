Об этом президент Национальной академии медицинских наук (НАМН) Виталий Цымбалюк рассказал во время пресс-конференции в Military Media Center, сообщает "Общественное".

По его словам, НАМН Украины выступила инициатором и разработчиком Военно-медицинской доктрины Украины, в основу которой положен израильский принцип.

"Он состоит в том, что все гражданские больницы на период войны становятся военными госпиталями. И это дало результат – до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", - пояснил Цымбалюк.

Кроме того, 80% раненых получают надлежащую помощь в течение так называемого "золотого часа".

По состоянию на апрель 2023 г. смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.