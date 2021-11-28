После курдов Лукашенко выпустит против Европы афганцев, - Латушко

Своим прогнозом политик поделился в интервью европейскому аналитическому журналу POLITICO.



Латушко считает, что самопровозглашенный белорусский правитель Александр Лукашенко не будет сворачивать атаки доставленных им мигрантов на внешние границы ЕС, а наоборот будет их усиливать и ужесточать уже с участием выходцев из Афганистана.



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Лукашенко хочет держать Европу в напряжении до начала весны. Здесь есть два нюанса.



Первый состоит в том, согласится ли Путин обеспечить транзитный поток (афганских мигрантов, – ред.) через Россию. Поскольку другого способа доставить их из Афганистана, я не вижу.



Второй - выдержат ли мигранты столь длительное пребывание в Беларуси", - сказал Павел Латушко.



Справка



Александр Лукашенко во время визита в белорусский пограничный складской комплекс "Брузги", превращенный в лагерь для тысяч беженцев, позавчера, 26 ноября, сказал следующее:



"И уже не самолетами, а по суше в западном направлении начали двигаться афганцы. Они стремятся пройти не только через Беларусь, но и через Украину".



Он добавил, что в самолетах "оружие и взрывчатку не провезешь", а во время миграции по суше "это все будет не под контролем".

Сейчас большинство беженцев, которые при содействии белорусской стороны активно пытаются прорваться через Беларусь в страны ЕС, составляют этнические курды. Это жители историко-географической области Курдистан на севере Ирака.





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