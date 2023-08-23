После крушения самолета Пригожина вагнеровцы пытаются выехать из Беларуси в РФ, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления .

По информации ЦНС, вагнеровцы формируют колонны для выезда из лагерей в Беларуси и пытаются уехать в РФ на фоне новостей о смерти Евгения Пригожина.

"По данным белорусского подполья, вечером 23 августа началось сворачивание части лагерей вагнеровцев в Беларуси. Вероятно, колонны направляются в направление границы с РФ, но белорусские спецслужбы пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников", - проинформировали в ЦНС.