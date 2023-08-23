После крушения самолета Пригожина вагнеровцы пытаются выехать из Беларуси в РФ, - ЦНС
Наемники ПВК Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего предводителя Евгения Пригожина в авиакатастрофе
Об этом сообщает Центр национального сопротивления .
По информации ЦНС, вагнеровцы формируют колонны для выезда из лагерей в Беларуси и пытаются уехать в РФ на фоне новостей о смерти Евгения Пригожина.
"По данным белорусского подполья, вечером 23 августа началось сворачивание части лагерей вагнеровцев в Беларуси. Вероятно, колонны направляются в направление границы с РФ, но белорусские спецслужбы пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников", - проинформировали в ЦНС.
- 23 августа в Тверской области РФ разбился бизнес-джет Embraer , на борту которого находился главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин.
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