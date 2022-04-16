После критики Стефанчука спикер парламента Грузии с делегацией прибыл в Украину
В Киев прибыла делегация парламентариев из Грузии во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили
Об этом спикер сообщил в Twitter.
"Сегодня в Киеве вместе с коллегами-парламентариями, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу печаль, Грузия поддерживает Украину, грузины - с украинцами", - написал Папуашвили.
В составе делегации - вице-спикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по диаспоре Бека Одишария, представители партий "Лело", "Горчи", "Республиканской партии" и "За Грузию". Крупнейшая оппозиционная фракция "Единое национальное движение" не представлена в делегации.
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