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После критики Стефанчука спикер парламента Грузии с делегацией прибыл в Украину

16 апреля, 2022 суббота
14:55
война с Россией

В Киев прибыла делегация парламентариев из Грузии во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили

Об этом спикер сообщил в Twitter.

"Сегодня в Киеве вместе с коллегами-парламентариями, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу печаль, Грузия поддерживает Украину, грузины - с украинцами", - написал Папуашвили.

В составе делегации - вице-спикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по диаспоре Бека Одишария, представители партий "Лело", "Горчи", "Республиканской партии" и "За Грузию". Крупнейшая оппозиционная фракция "Единое национальное движение" не представлена в делегации.
 

  • Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям против России.
  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN заявила , что Грузия решила участвовать во всех международных финансовых санкциях против России.
  • Украина ожидает от Грузии доказательств , что она не помогает РФ обходить санкции.
  • Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук публично ответил на отказ спикера парламента. Грузии Шалвы Папуашвили посетить Бучу вместе с другими руководителями парламентов мира.

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Грузия
Руслан Стефанчук
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