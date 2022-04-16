После критики Стефанчука спикер парламента Грузии с делегацией прибыл в Украину

Об этом спикер сообщил в Twitter.

"Сегодня в Киеве вместе с коллегами-парламентариями, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу печаль, Грузия поддерживает Украину, грузины - с украинцами", - написал Папуашвили.

В составе делегации - вице-спикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по диаспоре Бека Одишария, представители партий "Лело", "Горчи", "Республиканской партии" и "За Грузию". Крупнейшая оппозиционная фракция "Единое национальное движение" не представлена в делегации.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям против России.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN заявила , что Грузия решила участвовать во всех международных финансовых санкциях против России.

Украина ожидает от Грузии доказательств , что она не помогает РФ обходить санкции.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук публично ответил на отказ спикера парламента. Грузии Шалвы Папуашвили посетить Бучу вместе с другими руководителями парламентов мира.