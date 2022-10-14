После критики от Зеленского: Красный Крест требует доступа к пленным в Оленовке
Международный комитет Красного Креста требует немедленно предоставить ему доступ ко всем украинским военнопленным, удерживаемым Россией
Об этом сообщили в Sky news со ссылкой на заявление Международного комитета Красного Креста (МККК).
"Мы разделяем разочарование по поводу отсутствия доступа ко всем военнопленным, удерживаемым во время международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.
В МККК также заявили, что работают над доступом для проверки условий содержания и обращения с военнопленными с февраля.
Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть. Мы хотим подчеркнуть, что наши команды готовы на местах – и были готовы в течение месяцев – посетить Оленовскую исправительную колонию и любое другое место, где содержатся военнопленные. К чему призвал Зеленский ночью", - заявил МККК.
По словам Зеленского, МККК до сих пор не посетил Оленовку. В организации отметили, что были готовы это сделать "в течение нескольких месяцев".
Известно, что в соответствии с Третьей Женевской конвенцией МККК должно быть предоставлено право посещать заключенных, где бы они ни находились.
В собственном заявлении МККК добавил, что кроме предоставления доступа высокими уровнями власти, для этого нужны практические договоренности на месте.
"Мы не можем силой получить доступ к месту заключения или интернирования, куда нас не допустили", - говорится в обращении комитета.
- 13 октября Украина поставила "безальтернативное требование" частному гуманитарному учреждению "Международный Комитет Красного Креста" в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленовке, где содержатся украинские пленные. В противном случае, наша страна будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига с места этого вопроса.
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