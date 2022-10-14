English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир После критики от Зеленского: Красный Крест требует доступа к пленным в Оленовке

После критики от Зеленского: Красный Крест требует доступа к пленным в Оленовке

14 октября, 2022 пятница
15:55
Мир

Международный комитет Красного Креста требует немедленно предоставить ему доступ ко всем украинским военнопленным, удерживаемым Россией

Об этом сообщили в Sky news со ссылкой на заявление Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Мы разделяем разочарование по поводу отсутствия доступа ко всем военнопленным, удерживаемым во время международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

В МККК также заявили, что работают над доступом для проверки условий содержания и обращения с военнопленными с февраля.

Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть. Мы хотим подчеркнуть, что наши команды готовы на местах – и были готовы в течение месяцев – посетить Оленовскую исправительную колонию и любое другое место, где содержатся военнопленные. К чему призвал Зеленский ночью", - заявил МККК.

По словам Зеленского, МККК до сих пор не посетил Оленовку. В организации отметили, что были готовы это сделать "в течение нескольких месяцев".

Известно, что в соответствии с Третьей Женевской конвенцией МККК должно быть предоставлено право посещать заключенных, где бы они ни находились.

В собственном заявлении МККК добавил, что кроме предоставления доступа высокими уровнями власти, для этого нужны практические договоренности на месте.

"Мы не можем силой получить доступ к месту заключения или интернирования, куда нас не допустили", - говорится в обращении комитета.

  • 13 октября Украина поставила "безальтернативное требование" частному гуманитарному учреждению "Международный Комитет Красного Креста" в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленовке, где содержатся украинские пленные. В противном случае, наша страна будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига с места этого вопроса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Медицина
Владимир Зеленский
пленние
война с Россией
Оленевка
Читайте также:
лукашенко з путіним
14 октября, 2022 пятница
Беларусь ввела "режим контртеррористической операции"
Автор
11 октября, 2022 вторник
В разговоре генерала Остина с Шойгу американцы сообщили, что могут сделать с Россией, - Мирослав Чех
12 октября, 2022 среда
Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина бомбить Дрезден из-за протестов в поддержку Украины
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.02
    Покупка 40.02
    Продажа 40.8
  • EUR
    Покупка 38.37
    Продажа 39.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
14 октября
16:37
Путин заявил, что в РФ мобилизовали 222 тыс. человек из 300 тыс. запланированных
16:32
OPINION
Сергей Фурса
В конце концов, украинцы будут знать, что в Европе будут яйца
16:31
Правительство выделило более 350 млн грн на первоочередное восстановление Киевщины и Сумщины
16:19
В Netflix назвали 7 украинских фильмов, на которые приобрели права
16:00
Эксклюзив
Путин остался ни с чем. Как ракетный террор дал нам усиление ПВО
16:00
Анонс
Ядерные угрозы РФ: американские волонтеры начали передавать в Украину защитное оборудование
15:59
Эксклюзив
Херсонцы фактически стали заложниками оккупантов на своей родной земле, - советник городского головы Головня
15:58
Гауляйтер Евгений Балицкий получил российский паспорт до полномасштабного вторжения РФ, - СМИ
15:50
Эко-протестующие залили супом картину Ван Гога в Лондоне
15:37
Бабкин представил песню "Пташка", посвященную парамедику "Азова"
15:37
Крылья вырастают, когда видишь настроение наших воинов – Порошенко привез десантникам на Донбасс подарки
15:37
В результате российской атаки на Николаев 13 октября погибли восемь человек: спасатели завершили поиски
15:16
В больницах Киева до сих пор находятся 35 пострадавших в результате российских ракетных обстрелов 10 октября
15:13
Алексей Резников
В России осталось еще около 300 иранских дронов, - Резников
15:08
Лукашенко обвинил Польшу в "провоцировании Запада" применить ядерное оружие
15:04
FATF
НБУ призвал исключить Россию из стран-членов международной группы FATF
14:58
Фридман заявил о готовности докапитализировать Альфа-Банк Украина на $1 млрд или отдать государству
14:57
Эксклюзив
Миссия персонала ЗАЭС - сохранить для экономики Украины станцию, поэтому необходимо внести изменения в закон о коллаборационизме, - эксперт по атомной энергетике Кошарная
14:22
OPINION
За что сражалась УПА?
14:20
школа
В Киеве учебные заведения со следующей недели будут работать в смешанном формате
14:17
Оскароносный актер Куба Гудинг признал себя виновным в сексуальном домогательстве и избежал тюрьмы
14:01
В Украину возвращаются отремонтированные в Литве САУ Panzerhaubitze 2000
14:00
Из портов Одессы вышли еще 3 судна из 84 тыс. тонн украинской агропродукции
13:49
Реджеп Эрдоган
Эрдоган поручил правительству проделать шаги по созданию "газового хаба" в Турции на замену поврежденным "Северным потокам" и назвал возможное место для него
13:49
С начала полномасштабной войны украинские военные освободили 1620 населенных пунктов
13:45
Эксклюзив
ПВО
Украина нуждается не в одном, а в десятках комплексов ПВО в месяц, чтобы создать потенциал для постоянной защиты неба, - военный эксперт
13:44
Курс валют сегодня: какая цена на доллар, евро и злотый
13:27
КНДР ракета
КНДР снова запустила баллистическую ракету и подняла военные самолеты на границе с Южной Кореей
13:20
Оккупанты ударили четырьмя ракетами по Харькову
13:16
Эксклюзив
Оккупанты усиливают террор среди гражданского населения как над взрослыми, так и над детьми, - городской голова Мелитополя
13:10
На недавно деоккупированных территориях возобновить обучение офлайн сейчас невозможно, - Минобразования
13:09
Русскоязычные Полякова и Пивоваров соревновались, кто лучше знает украинский
13:01
Россия – террористическое государство, его поражение неизбежно, – Резников об использовании высокоточных ракет, которыми оккупант бьет по гражданским
12:48
Ракетные обстрелы оккупантов 10-11 октября ускорили признание Путина террористом в ПАСЕ, - Гончаренко
12:35
На фото Владимир Зеленский
Следующие шаги по освобождению украинских земель и вероятные действиям агрессора в ближайшее время: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
12:27
Алина Кабаева
Недвижимость в Швейцарии и кредит на $189 млн на покупку телеканала: друзья Путина годами помогают Кабаевой, - расследование
12:24
OPINION
От русской армии останется мокрое место
12:19
Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС, - глава МАГАТЭ Гросси
11:51
"Будь, как Ярослав!": украинский воин за два дня сбил с ПЗРК "игла" четыре крылатых ракеты
11:36
В РФ поручили восстановить Крымский мост к июлю
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV