Об этом сообщили в Sky news со ссылкой на заявление Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Мы разделяем разочарование по поводу отсутствия доступа ко всем военнопленным, удерживаемым во время международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

В МККК также заявили, что работают над доступом для проверки условий содержания и обращения с военнопленными с февраля.

Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть. Мы хотим подчеркнуть, что наши команды готовы на местах – и были готовы в течение месяцев – посетить Оленовскую исправительную колонию и любое другое место, где содержатся военнопленные. К чему призвал Зеленский ночью", - заявил МККК.

По словам Зеленского, МККК до сих пор не посетил Оленовку. В организации отметили, что были готовы это сделать "в течение нескольких месяцев".

Известно, что в соответствии с Третьей Женевской конвенцией МККК должно быть предоставлено право посещать заключенных, где бы они ни находились.

В собственном заявлении МККК добавил, что кроме предоставления доступа высокими уровнями власти, для этого нужны практические договоренности на месте.

"Мы не можем силой получить доступ к месту заключения или интернирования, куда нас не допустили", - говорится в обращении комитета.

13 октября Украина поставила "безальтернативное требование" частному гуманитарному учреждению "Международный Комитет Красного Креста" в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленовке, где содержатся украинские пленные. В противном случае, наша страна будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига с места этого вопроса.