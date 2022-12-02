После Кременной может быть Рубежное. Дела с продвижением пойдут быстрее, - Гайдай об освобождении Луганской области
После деоккупации Кременной Рубежное может стать следующим освобожденным городом, потому что россияне не смогут там долго обороняться
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Россияне понимают, что Кременную они не удержат. Возле Старобельска рашисты строят мощную вторую линию обороны. После деоккупации Кременной Рубежное может стать следующим освобожденным городом, потому что орки не смогут там долго обороняться из-за разрушенного состояния населенного пункта", - говорится в сообщении.
По его словам, дела по продвижению пойдут быстрее: погода наладилась, дороги промерзли.
- Директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что в экстремальных погодных условиях сложно вести оборонные действия. А условия для ведения боевых действий ВСУ зимой гораздо лучше, чем в армии РФ.
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